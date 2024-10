“In questi giorni - insieme ai colleghi del gruppo di Fratelli d’Italia - ci siamo posti un quesito. I soggetti sottoposti alla misura di quarantena ovvero, sia quelli risultati positivi, sia quelli a rischio vengono comunicati alla Asl, alla Regione, nel caso della Sardegna ma non vengono, a loro volta, menzionati ai sindaci e alle Forze dell’Ordine, principalmente impegnati nella repressione delle violazioni”, lo dichiara in un nota il deputato di FdI, Salvatore Deidda (nella foto in alto).

“Riteniamo opportuno, quindi, che i dati specifici inerenti le persone sottoposte in quarantena vengano comunicati tempestivamente sia al Sindaco del Comune interessato sia alle Forze di Polizia oltre che alle autorità sanitarie competenti per garantirne e facilitarne l’operazione di controllo - conclude Deidda, primo firmatario dell'interrogazione che il gruppo di Fdi ha presentato al Governo chiedendo un pronto intervento ”.