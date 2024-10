“La nostra salute dipende da noi e dalle precauzioni che usiamo, a tutela nostra e degli altri, specie in questo momento di grande difficoltà. Faccio appello al vostro senso di civiltà, invitandovi, oggi, nella piena vigenza delle norme di restrizione, con la stessa fermezza ed evidenza, ad adottare ogni misura utile a preservare la salute vostra e degli altri”.

È questo il messaggio che ha voluto lanciare ai suoi cittadini il Sindaco di Baunei, Salvatore Corrias, che specifica: “Finora non ci sono stati casi di positività al virus, e non vogliamo che se ne verifichino d’ora in poi. E questo dipende da noi, soltanto da noi. Per questo motivo, affinché ciò non accada, nell’accesso ai locali pubblici (poste, banca, esercizi commerciali, edicole, farmacie) dotatevi sempre di mascherina”.

“Serve a prevenire ogni possibile diffusione e, quindi, ad evitare il peggio. Sono certo – conclude il primo cittadino – non mancherà, rinnovo l’invito a stare a casa e ad evitare ogni spostamento inutile e potenzialmente dannoso, per voi e per chi vi vuol bene”.