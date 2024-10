La polizia locale di Cagliari ha intensificato i controlli in occasione delle festività pasquali. Gli agenti in queste ore stanno prestando maggior attenzione ai principali esercizi commerciali e nei mercati civici per favorire gli acquisti in occasione dei bonus spesa emessi a favore degli aventi diritto.

L'attività del corpo non ha però trascurato il presidio del territorio finalizzato a monitorare gli spostamenti delle persone sia a piedi che con i veicoli pubblici o privati, e sul rispetto della permanenza, presso i domicili dichiarati, delle persone soggette a queste prescrizioni dettate dalla normativa.

Anche oggi il personale della municipale ha riscontrato che molti cittadini hanno rispettato le misure adottate per il contenimento della diffusione del coronavirus. Dai controlli svolti all'interno dei mercati si è riscontrato un afflusso di persone ordinato e rispettoso dei provvedimenti nei vari reparti (ortofrutta, ittico, macelleria).

I controlli però hanno pizzicato anche alcuni operatori che non rispettavano le disposizioni relative alle modalità di utilizzo dei presidi sanitari (mascherine e guanti) e per questo, per cinque operatori, venivano accertate le relative sanzioni e dovranno pagare 280 euro entro 30 giorni.

Anche sul fronte dei controlli sugli spostamenti delle persone è stato riscontrato che, dalle 62 verifiche effettuate, solo una persona si trovava nel litorale del Poetto, spostandosi in bicicletta da altro comune, per acquistare, a suo dire, il giornale. La donna è stata sanzionata dagli agenti della municipale in bicicletta.

Su tutte le persone controllate, gli operatori della centrale operativa del Corpo, hanno verificato se fossero o meno destinatari di provvedimenti di quarantena accertando per tutti la regolarità. Per le giornate di Pasqua e Pasquetta i controlli verranno incrementati con la presenza di pattuglie che in ogni giornata presidieranno le strade del centro, quelle di accesso e di uscita dalla città.