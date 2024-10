986 controlli e 19 sanzionati. Questo il bilancio dei controlli effettuati ieri dalla Forestale per il rispetto delle norme contro la diffusione del Coronavirus.

225 sono stati effettuati l’area di Cagliari, 98 in quella di Iglesias, 50 in quella di Oristano, 229 in quella di Sassari, 118 in quella di Tempio, 178 in quella di Nuoro e in quella di 88 Lanusei.

Inoltre, a Porto Torres, sono stati controllati 20 passeggeri in arrivo da Genova, 5 da Civitavecchia e 3 da Barcellona.