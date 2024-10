Prosegue l’attività di controllo della Forestale nell’ambito del rispetto delle norme contro la diffusione del Coronavirus.

775 i controlli effettuati ieri: 152 nell’area di Cagliari, 48 in quella di Iglesias, 52 in quella di Oristano, 202 in quella di Sassari, 105 in quella di Tempio, 148 in quella di Nuoro e 68 in quella di Lanusei.

18 le persone sanzionate che porta il totale a 571. Inoltre, sempre ieri, nello scalo di Porto Torres, sono stati controllati 6 passeggeri arrivati da Genova.