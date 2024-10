Lo aveva annunciato ieri il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Aspettiamo carichi che ci siamo procurati da soli. Uno sta arrivando dalla Sardegna e uno dalla Cina”. Ma il container, valore 300 mila euro, che sarebbe dovuto partire dall’Isola verso la Liguria non partirà mai.

Il carico di mascherine e altri dispositivi di protezione contro il Coronavirus, come tute e occhiali, destinato a una farmacia all’ingrosso, è stato bloccato a Porto Canale dalle forze dell’ordine. I Nas lo hanno intercettato, su disposizione del prefetto Bruno Corda e dietro istanza della Regione Sardegna. Ora la metà del materiale acquisito verrà distribuito nelle strutture sarde.

L’altro 50 per cento invece è stato donato alla Liguria. In una nota si legge che la decisione è stata presa per “indifferibili ed urgenti necessità di sicurezza pubblica connesse alla salvaguardia della vita e della salute, considerata altresì la condizione di insularità del territorio sardo che ne aggrava ulteriormente il reperimento”. Il carico era stato stoccato regolarmente da una azienda di Cagliari e rivenduto alla farmacia all'ingrosso di Genova. Da approfondimenti dei militari del Nas di Cagliari e Genova, è stato individuato il container che conteneva mascherine Ffp2 e Ffp3, occhiali protettivi, tute e altro materiale sanitario.