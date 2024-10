Il Consultorio familiare di Sorgono, per far fronte all'emergenza Covid-19, ha promosso e attivato i corsi online di accompagnamento alla nascita.

L'obiettivo di questi corsi è quello di rispondere alle più frequenti domande delle mamme in gravidanza come ad esempio quando andare in ospedale, cosa succede durante il travaglio, il parto, l’alimentazione del bambino, l'importanza dell'allattamento materno e il corpo che cambia in gravidanza e, in ultimo, il ritorno a casa col nuovo nato.

Le future mamme interessate possono prenotarsi telefonando al numero 0784/623160, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.