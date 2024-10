Una seduta di consiglio comunale in videoconferenza per trattare tre punti all’ordine del giorno. La seduta è in programma per lunedì prossimo alle 18,30, nell’aula del al Centro sociale ma solo alcuni componenti del consiglio saranno in aula gli altri seguiranno la riunione in videoconferenza.

Tra i punti da discutere quello che fa più scalpore è la richiesta alla Regione Sardegna di estensione del test Covid 19 a tutta la popolazione e richiesta di chiusura di tutte le attività produttive di non primaria necessità.

Gli altri due argomenti sono:

-Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 già approvato a dicembre e Piano di razionalizzazione annuale società partecipate.