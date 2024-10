Questa mattina, il Sindaco di Alghero Mario Conoci, gli assessori, i dirigenti e i responsabili dei Servizi comunali hanno incontrato, a Porta Terra, il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile per fare il punto della situazione dopo il decreto firmato ieri dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle misure da adottare per il contenimento dell’emergenza Coronavirus.

“Un momento in cui è necessaria la collaborazione di tutti – ha sottolineato il primo cittadino – uno sforzo comune che ci servirà per superare questa situazione con il buon senso e la massima serenità, rispettiamo le prescrizioni con attenzione, ma allo stesso tempo dobbiamo far funzionare la nostra città, vivere nella maniera più normale e serena possibile, senza creare allarmismi che vadano oltre quanto ci viene richiesto.”

Intanto è stata prevista la sospensione del servizio scuolabus e del servizio mensa, mentre i Servizi Sociali stanno operando nell’attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto per quanto riguarda l’attività nel Centro Anziani.