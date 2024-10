Anche l’evento benefico, organizzato da Conad SuperStore, a sostegno delle attività delle Associazioni della Città di Olbia impegnate nel sociale, consistente nella realizzazione e certificazione del Panino più lungo del Mondo, è stato rinviato a data da destinarsi in conformità alle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale, del diffondersi del virus COVID-19.

Di seguito la nota comunicata dall’organizzazione :

“L'evento Il Panino Più Lungo Del Mondo | Challenge 2020 in programma al Centro Commerciale Terranova per sabato 7 marzo dalle ore 10 è stato RINVIATO a data da destinarsi in osservanza delle disposizioni contenute nel DPCM 4 marzo 2020. Ringraziamo i nostri partner, i collaboratori e le Associazioni e ci rivedremo presto per battere questo record e per fare festa insieme!”.