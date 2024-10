Prosegue in Ogliastra la maratona della solidarietà. La squadra vincitrice della lotteria delle olimpiadi di quartiere acquisterà mascherine FFp2. Nell’edizione delle Tortolimpiadi di due anni fa avevano conquistato un gruzzoletto in denaro da spendere per riqualificare il quartiere. Ma a distanza di mesi quei soldi sono rimasti chiusi in un cassetto in attesa di trovare un’idea brillante e spenderli nel migliore dei modi.

L’idea è arrivata adesso, durante l’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio la Sardegna, l’Italia e il mondo intero. In Ogliastra, facendo tutti gli scongiuri del caso, non è stato registrato neanche un caso di contagio, la situazione è tranquilla e sotto controllo, ma la prevenzione non è mai troppa. I ragazzi del Bronx – quartiere di Santa Lucia con la tradizionale maglia gialla – hanno deciso di utilizzare la somma vinta per acquistare mascherine FFP2 da donare agli operatori della Croce verde di Tortolì e all’ospedale di Lanusei.

La notizia è stata data dagli stessi ragazzi tramite un posto Facebook riportato nella pagina Sei di Tortolì – Arbatax se… “Cari amici – si legge nella post - ricordate il gruzzoletto vinto per la lotteria delle Tortolimpiadi di qualche anno fa? Non essendo ancora riusciti ad utilizzare i soldi in qualcosa di utile per il rione, noi del Bronx abbiamo pensato in questo momento complicato di utilizzare quei soldi per tutto il paese, per garantirci assistenza in tutta sicurezza, comprando mascherine FFP2 alla croce verde e all’ospedale! L' unione fa la forza e in questo momento abbiamo bisogno di aiutarci l’uno con l’altro A DISTANZA e in sicurezza”.