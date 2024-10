Mille mascherine chirurgiche donate alla polizia. Il gesto di vicinanza, solidarietà e gratitudine è stato fatto dalla comunità cinese di Terralba. Un dono fatto per ringraziare gli agenti di polizia della provincia di Oristano che quotidianamente svolgono in questo periodo di emergenza.

“Il Questore e tutti i poliziotti della provincia di Oristano ringraziano i due cittadini cinesi per il generoso gesto e la vicinanza dimostrata in questo momento particolarmente delicato. Le mascherine daranno un prezioso contributo nell’attesa che arrivino in questo capoluogo le forniture relative ai dispositivi di protezione individuale già acquistati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza e destinate a tutti gli operatori della Polizia di Stato della provincia”.