Per Pasqua molti cimiteri rimarranno chiusi per via delle restrizioni contro la diffusione del Coronavirus. Ciò non succederà a Siligo. a Dichiararlo è stato lo stesso Sindaco Mario Sassu.

“Qualcuno – ha sottolineato il primo cittadino – sollevava il problema che i Cimiteri a Pasqua e Pasquetta probabilmente verranno presi d'assalto come ogni anno. Molti Comuni chiuderanno i Cimiteri per evitare assembramenti. A Siligo il cimitero resterà aperto al pubblico (fermo con il divieto di assembramenti superiori alle 3 persone)”.

“È importante, in questo difficile momento ricordare e sentire vicino i nostri cari defunti. Facciamo questo – conclude – perché ci fidiamo dei nostri concittadini e confidiamo nel buon senso dei Silighesi. Ovviamente ci saranno opportuni controlli”.