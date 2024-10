“Il Policlinico Sassarese, a tutela dei pazienti, degli operatori sanitari e amministrativi e della comunità tutta, nonché in ottemperanza a quanto concordato con la direzione del Dipartimento di Prevenzione Area Nord Sardegna ATS, ha predisposto la chiusura della struttura, che avverrà progressivamente, a fronte di un paziente risultato positivo al Covid-19. Completato il percorso di bonifica e messa in sicurezza, la struttura rimarrà a disposizione di eventuali esigenze del servizio pubblico”.

È quanto comunica il gruppo “Labor”, proprietario della struttura privata.

“È in casi come questi che bisogna lavorare insieme per riuscire a superare i momenti più difficili, pertanto è fondamentale adottare misure di sicurezza per la salvaguardia del bene comune”.