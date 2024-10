Massimo Cellino, ex presidente del Cagliari Calcio e oggi patron del Brescia, donerà 50 respiratori – o altri macchinari indispensabili – all’ospedale Santissima Trinità di via Is Mirrionis. Cellino ha contattato telefonicamente l’amico Sergio Marracini, direttore del presidio unico dell’Ats.

La notizia è stata divulgata su Facebook dalla moglie di Marracini.