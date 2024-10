La deputata del Movimento Cinquestelle, Mara Lapia, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Nuoro, con il quale chiede che si accerti la carenza di dispositivi di protezione individuali (Dpi) anti Covid-19 per gli operatori sanitari dell'ospedale San Francesco di Nuoro.

La parlamentare, infatti, avrebbe ricevuto - spiega - segnalazioni dagli stessi operatori e dai sindacati e avrebbe fatto "numerosi solleciti e richiami alla dirigenza dell'Assl nuorese, all'assessorato della Sanità e alla Giunta regionale".

"Mi segnalano - scrive nell'esposto - che accada che sin dall'inizio della pandemia in corso (23 febbraio 2020), presso il suddetto presidio, non vi sia alcun rifornimento di dispositivi di protezione individuale (DPI) come mascherine modello FFP2 e FFP3, tute, occhiali e guanti, utili a tutelare e mettere in sicurezza la salute del personale sanitario in servizio: le scorte rimaste sono oramai incorso di esaurimento".

"Nulla si è mosso per giorni - spiega - né sono state date comunicazioni tempestive, chiare e formali al personale riguardo alle disposizioni urgenti e ai protocolli da adottare. Gli operatori sono stati letteralmente abbandonati e non si è corso ai ripari neanche quando ci sono stati 16 contagi nel giro di poche ore".