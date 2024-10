Un carabiniere della Stazione di Nuxis, nel Sulcis, è risultato positivo al Coronavirus.

A darne notizia della positività di un concittadino è il sindaco Piero Andrea Deias: “Care concittadine e concittadini, ho appena ricevuto da pane dell'ATS segnalazione relativa ad un caso di positività al COVID-19, riguardante una persona residente nel nostro Comune. La persona interessata è stata prontamente isolata e l'indagine epidemiologica, tutt'ora in corso, ha permesso di individuare alcuni contatti che, in parte, sono stati già sottoposti a tampone con esito negativo, la situazione è quindi sotto il controllo dell'autorità sanitaria competente”.

“Pensando al senso di responsabilità, ampiamente dimostrato dalla nostra comunità in questi mesi nei quali abbiamo dovuto sottostare a rigide regole comportamentali e, pur consapevole dell'efficacia e della tempestività delle misure poste in essere dal servizio sanitario competente, vi chiedo di continuare su questa strada senza abbassare la guardia onde evitare il rischio del diffondersi dei contagi. La giusta preoccupazione, senza inutili allarmismi o ansie immotivate, deve far crescere in ciascuno di noi il giusto senso di responsabilità per affrontare la situazione. Ritengo infine doveroso, esprimere anche a nome dell'Amministrazione e della cittadinanza, solidarietà e vicinanza alla persona direttamente interessata con l'augurio di pronta guarigione”, scrive il sindaco in una nota.

Il carabiniere contagiato è quindi ora in quarantena, mentre altri due colleghi con i quali era venuto in contatto sono in isolamento domiciliare. Sabato e domenica scorsi la caserma era chiusa per festività, lunedì i locali sono stati sanificati e adesso è tornata operativa.