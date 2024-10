È tutto pronto: da lunedì 27 aprile i selargini interessati potranno presentare domanda per accedere al bonus da 800 euro stanziati dalla Regione per aiutare le famiglie sarde in difficoltà. “Il Comune di Selargius, al fine di snellire e velocizzare il procedimento di liquidazione del bonus agli aventi diritto, ha organizzato, con l’ausilio della propria software house, una piattaforma alla quale si potrà accedere, con l’utilizzo del proprio PC o smartphone, attraverso il modulo “istanze online” del sito istituzionale (www.comune.selargius.ca.it)”, spiega il sindaco Gigi Concu (nella foto, in alto)

“Per coloro che non dispongono di strumenti informatici o di uno smartphone, abbiamo organizzato un supporto telefonico, in orari predefiniti (che verranno resi noti sul sito istituzionale lunedì 27), garantito da tre dipendenti”, anticipa. “L’operatore contattato, sulla base delle indicazioni fornite dal richiedente, compilerà la domanda in sua vece attraverso la piattaforma; fornirà al dichiarante, inoltre, le indicazioni necessarie per la successiva sottoscrizione dell’istanza, in mancanza della quale la domanda, inoltrata con tale modalità, non potrà essere presa in considerazione”.

L’istanza potrà essere presentata da un solo componente per nucleo familiare e le indennità verranno erogate secondo l’ordine cronologico di presentazione così come rilevato dal sistema informatico. “Si procederà pertanto sino all’esaurimento delle risorse che la Regione ha assegnato al nostro Comune”, sottolinea il primo cittadino. “Precisiamo che tutte le domande pervenute prima di lunedì non saranno prese in considerazione, pertanto chi dovesse aver presentato richiesta prima di tale data dovrà seguire la procedura indicata”. Il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell’accesso al contributo.