“L’obiettivo del Comune di Bari Sardo è quello di avviare una riapertura anticipata delle attività ad oggi consentite dall'ordinanza del presidente della Regione Solinas”, si legge in un documento pubblicato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ivan Mameli. “In attesa – si legge - della comunicazione ufficiale dell'indice di trasmissibilità (Rt), siamo pronti alla pubblicazione dell'ordinanza del sindaco che, successivamente all'acquisizione di questo dato indispensabile, avverrà entro la giornata odierna.

Si informa inoltre la popolazione che, l'amministrazione comunale sta predisponendo delle misure di sostegno, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per venire incontro ai danni economici derivanti dall'emergenza pandemica”.

Nel centro ogliastrino, dove qualche giorno fa si è registrato un caso di Coronavirus, il primo cittadino ha ordinato la riapertura, prevista per domani 9 maggio, del mercatino rionale di piazza Mercato.

Gli stand saranno “limitati alle sole attività di vendita consentite di generi alimentari, di prodotti agricoli, di fiori, piante, semi e fertilizzanti. I cittadini (clienti e venditori) sono invitati ad osservare scrupolosamente tutte le misure di contenimento del contagio da Coronavirus, precisando, che, per tutta la durata di permanenza all’interno del mercato, dovranno essere applicate le prescrizioni stabilite con l’ordinanza sindacale nr. 22/2020 e, in particolare: è obbligatorio l’utilizzo di mascherine o ogni altro dispositivo per la copertura di naso e bocca correttamente indossati e guanti e osservare il distanziamento delle persone di almeno un metro;è vietato ogni tipo di assembramento. L’ingresso al mercato deve avvenire obbligatoriamente da via Giardini e l’uscita dallo stesso dalle scale della via Venezia (ad eccezione delle persone diversamente abili e/o con difficoltà di deambulazione).