Un ingente carico di mascherine chirurgiche e di filtranti facciali certificati Ffp2 e Ffp3 è arrivato ieri all'aeroporto di Cagliari. Il materiale sanitario, richiesto con urgenza dalla Regione Sardegna al dipartimento nazionale della Protezione civile, è stato imbarcato nello scalo di Milano Malpensa su un C-27J dell’aeronautica militare.

All'arrivo nell'isola i colli sono stati scaricati dai militari del reggimento logistico della Brigata Sassari che ne hanno assicurato il trasporto a terra fino al sito di stoccaggio della protezione civile a Macchiareddu, da dove partiranno per la capillare distribuzione volta a soddisfare le esigenze non solo delle strutture sanitarie e di quelle per anziani, ma anche degli enti locali di tutta la Sardegna.