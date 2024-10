Via ai controlli con i termoscanner anche nei porti dell'Isola. Misureranno in tempo reale la temperatura umana, come già avviene in tutti gli scali aeroportuali, per evitare la diffusione del coronavirus.

La Regione ha ottenuto la distribuzione dei dispositivi da parte della Protezione civile nazionale. La misura entrerà in funzione a breve nei porti di Cagliari, Porto Torres, Santa Teresa Gallura (per i collegamenti con la Corsica), Golfo Aranci e Olbia.

La Sardegna ha ottenuto dal governo anche un rafforzamento della collaborazione da parte degli Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera), strutture dipendenti dal ministero della Salute e dislocate sul territorio nazionale, con l'obiettivo di agevolare i percorsi sanitari.

Le istanze saranno recepite nel nuovo piano nazionale. "Abbiamo dato la più ampia disponibilità come Autorità di sistema dei porti della Sardegna per definire i percorsi e la logistica per effettuare i controlli e siamo in attesa di disposizioni - ha spiegato il presidente dell'Authority, Massimo Deiana -. Ieri ci sono stati alcuni sopralluoghi per individuare le soluzioni logistiche e appena avremo il via libera saremo pronti a garantire l'operatività di chi dovrà fare i controlli sanitari".