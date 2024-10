Nessuna nuova vittima e nessun contagio da coronavirus in Sardegna rispetto all'ultimo aggiornamento.

Il numero dei morti, confermato dal Ministero della Salute, rimane fermo a 134, quello dei positivi registratisi nell'Isola dall'inizio della pandemia si attesta ancora a 1.372.

Sul territorio regionale rimangono appena nove positivi: tre ricoverati con sintomi, zero in terapia intensiva e sei in isolamento domiciliare. Sul territorio, dei 1.372 casi positivi complessivamente accertati, 255 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 101 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 78 a Nuoro, 877 a Sassari.