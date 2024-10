Continuano anche a Sassari i controlli della Polizia locale che purtroppo registrano nuovamente casi di uscite per motivi non previsti dalla normativa.

In particolare, si segnala il comportamento di alcune persone che incuranti della regola, sono andate a fare la spesa in due e per questo sono state sanzionate.

Le misure restrittive, come più volte detto e ribadito, prevedono l’uscita per fare la spesa di un solo componente del nucleo familiare, evitando anche ovviamente di recarsi al supermercato quotidianamente.

“Il Covid-19 – ha sottolineato il Comune - spesso è asintomatico. L’unico modo per contrastarlo e limitare i contagi è evitare i contatti interpersonali. Il virus si contagia o attraverso le “goccioline” emesse anche semplicemente durante la respirazione, o entrando in contatto con superfici contaminate e poi toccandosi occhi, naso o bocca. Uscire in due per fare la spesa, o per qualsiasi altro motivo, vuol dire raddoppiare le possibilità di entrare in contatto con il virus o di trasmetterlo se si è asintomatici, vuol dire rappresentare un pericolo per sé e per i conviventi, oltre che per tutte le persone che stanno lavorando per offrire servizi. Tutte le regole di queste settimane per contrastare l’epidemia vanno in un’unica direzione: è necessario limitare le uscite da casa e i contatti interpersonali”.