Il sindacato della Fsp in rappresentanza degli agenti della polizia di Stato, chiedono un approvvigionamento adeguato dei dispositivi di protezione individuale (D.p.i.) per i lavoratori soprattutto quelli più esposti ovvero quelli che operano nei porti e aeroporti.

“In relazioni agli ultimi aggiornamenti dei numerosi e crescenti contagi da Coronavirus nel nord Italia e centro, si chiede con cortese urgenza se nei rispettivi uffici di Frontiera di Cagliari - aeroporto e porto - ci sia una congrua dotazione di D.p.i., come camici protettivi, occhiali, caschi con protezione, salviette deumidificanti, gel o amuchina, guanti in lattice, maschere monouso con filtro, tali da garantire adeguata protezione per le emergenze in tutti voli nazionali ed extra schengen e arrivi via mare, al fine di scongiurare eventuali fenomeni di contagio con utenti che rifiutano la rilevazione termometrica della temperatura dei volontari preposti”.

Il segretario generale provinciale Fsp polizia di Cagliari, Alessandro Congiu chiede: “Di vigilare sulle forniture e approvvigionamenti adeguati per gli uffici e di voler invitare il personale medico della polizia di eseguire un aggiornamento adeguato per le modalità e l’uso di questi dispositivi individuali di protezione per eventuali comportamenti di allarme”.