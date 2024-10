Altri due contagi di coronavirus sono stati rilevati Cuglieri. I contagiati sono due fratelli la cui madre era risultata positiva alcuni giorni fa.

"Le persone stanno bene - commenta il sindaco Gianni Panichi - e sono state attivate tutte le misure prescritte dai sanitari del Dipartimento di Prevenzione Ats Sardegna. I tamponi eseguiti alle altre persone venute a stretto contatto con il soggetto positivo hanno dato risultato negativo".

Confermato l'obbligo di utilizzare la mascherina 24 ore al giorno anche all'aperto quando non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. "Non recarsi in visita nelle due strutture che ospitano gli anziani fino a nuove disposizioni", aggiunge il primo cittadino.