È salito a tre il numero dei contagi a Monti. Come si legge nella nota diffusa dal Comune, “Sono risultati positivi al Covid-19 ulteriori due cittadini”.

“Non vi è la necessità di allarmarsi – si legge – poiché le persone in questione sono state già prese in carico dal servizio sanitario che, come da protocollo, ha già adottato tutte le misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute dell’interessato e al contenimento della diffusione. La ASL ha ricostruito la rete di contatti avuti dai soggetti, imponendo agli stessi e ai propri familiari il rispetto dei protocolli sanitari del caso”.