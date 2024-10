Montata al San Francesco di Nuoro la seconda tensostruttura utile per le sanitarie di triage. I vigili del fuoco del comando di Nuoro su richiesta della direzione Ats Sardegna e la direzione dell’ospedale hanno provveduto a installare la tenda pneumatica per far fronte l’emergenza epidemiologica che ha colpito in particolar modo il capoluogo barbaricino.

Le operazioni, seguite in stretto raccordo fra la direzione regionale dei vigili del fuoco per la Sardegna, il comando dei pompieri di Nuoro e la prefettura, sono finalizzate a fornire il massimo supporto logistico al nosocomio.