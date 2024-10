Paura e preoccupazione ad Arzachena dove nei giorni scorsi si era diffusa la voce che una donna cinese appena rientrata dalla sua terra d’origine avesse accusato un malore provocato dal Coronavirus.

La donna però era stata sottoposta ai controlli già in aeroporto. I referti erano negativi. Ma prima di fare rientro in Gallura, la donna ha deciso spontaneamente di restare in quarantena per 15 giorni in un appartamento di Cagliari.