Scatta l’allarme nella struttura residenziale Villa Gardenia a Ossi dove 2 anziani sono risultati positivi al Coronavirus. Ora si attende l’esito degli altri 7 tamponi.

A dare la notizia, in una nota, è proprio il Comune che sottolinea anche il fatto che, in paese, ci sono 11 casi di persone positive al Covid-19 “Per la maggior parte in quarantena e, conseguentemente, ulteriori casi di isolamento fiduciario presso il proprio domicilio”.

Dal Comune “Si rassicurano i cittadini che le stesse stanno rispettando, con grande senso di responsabilità, le prescrizioni necessarie per il bene proprio, dei propri cari e dell’intera comunità”.