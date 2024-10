“Anche il Comitato di Cagliari, Croce Rossa Italiana, mobilitato per mettere in atto le misure di sicurezza sul Coronavirus. Da oggi all'Aeroporto di Cagliari presenti 2 medici, 3 infermiere volontarie e 3 soccorritori". #UnItaliaCheAiuta #cricagliari

L’equipe della Cri Cagliari, così come condiviso anche sui social dalla presidentessa Fernanda Loche (sede Cri - viale Merello, Cagliari), è in servizio nello scalo aeroportuale “Mario Mameli” di Cagliari-Elmas per mettere in atto, (qualora fosse e si rendesse necessario), tutte le misure di sicurezza sanitarie in sinergia con le Autorità Sanitarie preposte, per fronteggiare casi legati al Coronavirus.