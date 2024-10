Al via la raccolta fondi promossa dall’associazione di Promozione sociale Sardegna Sociale Aps. Uniti contro il virus è il titolo dell’iniziativa che ha come obiettivo all’acquisto di Dpi da mettere a disposizione di associazioni di soccorritori e del personale ospedaliero.

“Consapevoli del grave momento che la Sardegna sta attraversando a motivo dell’emergenza data dal Coronavirus, intendiamo dare il nostro contributo attivo attraverso una raccolta fondi”, hanno detto i promotori.

“In un momento particolare come questo – ha detto il presidente Salvatore Serra – tutti quanti siamo chiamati a fare uno sforzo comune che possa essere utile alla collettività intera. In questi giorni sono stato informato che diverse associazioni di soccorritori volontari e gli stessi presidi ospedalieri non dispongono dei dispositivi di protezione individuale necessari per effettuare gli interventi in sicurezza”.

Serra poi ha aggiunto: “È molto triste che i soccorritori e gli operatori sanitari, veri e propri angeli custodi nei momenti difficili, non possano effettuare i propri interventi per assenza di queste dotazioni di base che, in questo momento, possono proteggere sia la loro vita che quella di centinaia di altri individui. Per questo motivo con Sardegna Sociale invitiamo chiunque possa dare un contributo ad unirsi alla nostra raccolta fondi. Da soli possiamo fare poco, ma Uniti Contro il Virus, con anche solo pochi euro a testa, possiamo fare la differenza”, ha concluso. Di seguito tutti i dati per effettuare una donazione:



Il codice Iban al quale è possibile effettuare la donazione è il seguente “IT 13 M 030 69096 06100 0001 69363”, intestato a Sardegna Sociale e con la causale Covid-19.