Il drive-in tamponi del Mater Olbia ripartirà tra due giorni. Per accedere al servizio bisognerà però prenotare via internet. Dopo la sospensione forzata dovuta ai casi di positività al Covid-19 riscontrati in ospedale, la direzione della struttura ha infatti studiato nuove e più rigide regole per rendere l'accesso più sicuro evitare code di auto. Gli utenti dovranno prenotarsi su www.materolbia.com. Dopo aver compilato il form di registrazione, attivo tutti i giorni dalle 7 alle 18, si pagherà online sulla stessa piattaforma.

Possono effettuare il tampone a pagamento solo gli utenti assistiti, senza sintomi, muniti di richiesta dei medici prescrittori, o i cittadini stranieri che devono ottemperare alle richieste di certificazione di negatività per il rientro nel proprio Paese. Non sono previsti i tamponi per gli under 12.

"L'accesso al drive-in sarà consentito solo in auto, niente pedoni e motocicli - informano dal Mater Hospital -. Saranno consentiti al massimo due tamponi per auto, se ne servissero di più, occorrerà prevedere più passaggi al drive-in".