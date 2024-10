“Anche al mare stiamo attenti al rischio contagio e ricordiamo alcune semplici regole”. La Regione Sardegna invita sardi e turisti a non abbassare la guardia.

Nella spiaggia libera raccomanda: Non scegliere posti affollati per evitare assembramenti; rispettare e far rispettare la distanza di almeno un metro; portare con te un gel a base alcolica per la disinfezione e indossare la mascherina quando sei in fila nei chioschi.

Gli stabilimenti balneari devono invece garantire: la sanificazione degli spazi comuni; rispetto dello spazio per gli ombrelloni di almeno 10m2 e il controllo del numero dei bagnanti.