“Facciamoci forza e lavoriamo uniti e compatti. È un momento particolare per i colleghi che non si sono tirati indietro, che stanno dando il massimo. Questa è l’ora: è l’adesso, e l’adesso ci chiede questo sforzo che io vedo e apprezzo ogni giorno e ogni ora. Dato con competenza e abnegazione, con grande forza di volontà. Di questo il paese e i cittadini sono consapevoli e ringraziano quotidianamente gli infermieri, insieme a tutte le altre professioni sanitarie”.

E’ il discorso fatto dalla presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche Barbara Mangiacavalli rivolgendosi a tutta la comunità infermieristica, in uno dei momenti più difficili per il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Questo appello è stato subito accolto dal Presidente Ordine Professionale Infermieristico Carbonia - Iglesias Graziano Lebiu che questo pomeriggio ha voluto donare 40 mascherine lavabili agli atleti della Polisportiva Olimpia Onlus nelle mani del suo presidente Carlo Mascia. Le mascherine realizzato in materiale sanitario lavabile di vario genere e coloratissime per rendere meno cupo e pesante l'uso giornaliero.

“Ora stiamo facendo un lavoro di squadra, facciamoci forza e rispettiamo con grande onore il nostro mandato professionale con la speranza che questo momento passi al più presto possibile" Con questa frase il saluto del Presidente Graziano Lebiu e non si è fatto attendere il grazie all'Opi da parte dei nostri atleti con foto e video delle mascherine indossate con allegria.