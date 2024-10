Sono 5 i casi di Corona Virus registrati oggi in Sardegna per un totale di 1290 casi. Di questi nuovi casi 3 sono stati registrati a Sassari, oggi a quota 833 e 2 casi in Città metropolitana di Cagliari, che sale a quota 234.

Fermi a 93 il Sud Sardegna, 54 la Provincia di Oristano e a 76 la Provincia di Nuoro.

Attualmente sono 87 i ricoverati in ospedale con sintomi, mentre altri 17 sono in terapia intensiva.

657 sono, invece, le persone in isolamento domiciliare.

Salgono a 413 i guariti.

I deceduti ad oggi sono 116, due in più.

I tamponi effettuati sono 23.299.