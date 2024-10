Sono 794 i casi di Corona virus accertati sino ad oggi in Sardegna (49 in più di ieri).

Di questi 528 in Provincia di Sassari (31 più di ieri), 126 in Città Metropolitana (10 più di ieri), 62 nel Sud Sardegna (2 più di ieri), 60 a Nuoro (1 in più) e 18 a Oristano (3 in più).

Le persone ricoverate sono 141 (117 con sintomi e 24 in terapia intensiva), mentre 577 sono in isolamento a casa.

I positivi totali sono 718. 36 i guariti e 40 i morti.

I tamponi effettuati sono 5970.