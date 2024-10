Sono 907 le persone che hanno contratto il virus Sars Cov2 in Sardegna, 33 in più di ieri.

Di questi, 601 nella Provincia di Sassari (16 più di ieri), 146 nella Città Metropolitana di Cagliari (2 in più di ieri), 71 nel Sud Sardegna (8 più di ieri), 65 a Nuoro (3 più di ieri) e 24 a Oristano (3 più di ieri).

Delle 907 persone, 151 sono in ospedale (126 con sintomi e 25 in terapia intensiva), 664 sono in isolamento domiciliare a casa.

Salgono a 49 i guariti (oggi sono 5 in più). Mentre i morti sono 43 (due in più).

I tamponi fatti salgono a 7157 (368 più di ieri).