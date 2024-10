I contagiati ad oggi in Sardegna sono 722, 40 in più 40 rispetto a ieri.

Di questi 141 pazienti sono in ospedale (di questi 113 con sintomi e 28 in terapia intensiva), 516 in isolamento a casa.

Trentaquattro sono i pazienti guariti. I tamponi effettuati sono 5.257.

Di questi 486 sono in provincia di Sassari (ben 32 più di ieri), 111 nella città metropolitana di Cagliari, 58 nel Sud Sardegna, 57 in Provincia di Nuoro e 10 nella Provincia di Oristano.