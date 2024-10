Il totale delle persone che hanno contratto il virus Sars Cov 2 in Sardegna è di 874 persone (49 in più di ieri). Di questi 146 sono in ospedale (123 con sintomi e 24 in terapia intensiva), 642 sono le persone in isolamento domiciliare.

Il riparto territoriale vede la Provincia di Sassari con 585 casi (38 più di ieri), 144 nella Città Metropolitana (10 più di ieri), 63 nel Sud Sardegna, 62 a Nuoro e 21 a Oristano (1 in più).

Sono 44 le persone guarite, i decessi restano 41. I tamponi effettuati salgono a 6789.