“Diminuiscono i soggetti. alla data odierna il dato si attesta a 18 persone rispetto alle 21 comunicate lunedì scorso”. È quanto dichiarato dal Sindaco di Alghero, Mario Conoci, che ha voluto fare il punto sulla situazione Coronavirus ad Alghero.

Per quanto concerne le attività della Polizia locale sul rispetto delle normative regionali e governative sono 1.135 i cittadini controllati sino a oggi. Controlli che saranno intensificati nel fine settimana pasquale e, nelle giornate di sabato e martedì, agli ingressi dei supermercati.

Inoltre, secondo quanto reso noto dal Comune, sono oltre 900 le richieste per i buoni spesi. Infine sono in distribuzione intanto le mascherine ordinate dall’Amministrazione. Ultimamente sono stati ordinati 5mila dispositivi, 2mila dei quali sono stati già distribuiti agli operatori delle case di riposo, ai volontari delle associazioni, alla Polizia Locale, ai Barracelli. A breve l’arrivo delle ulteriori 3mila che andranno distribuite con priorità alle fasce più deboli della cittadinanza.

“Si tratta comunque di un numero insufficiente che si sta incrementando con ulteriori imminenti ordinativi di altre 5.000 dispositivi, nonostante le difficoltà a reperire il prodotto sul mercato” chiarisce il Sindaco. Intanto la solidarietà continua, ieri c’è stata una donazione di 500 mascherine da parte dell’Associazione Lait di Ittiri”, ha rimarcato il primo cittadino che ha voluto ringraziarla per “La sensibilità dimostrata e per la generosità che in questo momento è particolarmente apprezzata”. Un suo grazie è andato anche all’Istituto Roth di Alghero e a Elias Fadda, promotore dell’iniziativa, che con una raccolta fondi ha voluto partecipare alla gara di solidarietà per l’Ospedale Civile di Alghero.