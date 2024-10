Guanti monouso in lattice per evitare la trasmissione di germi e batteri. La misura anti-coronavirus è stata adottata oggi dalle commesse di un noto negozio di abbigliamento a Sassari.

Interrogata a riguardo da una cliente, una delle cassiere spiega: "Cerchiamo di proteggerci almeno un po'. Sa, maneggiando soldi e quant'altro".

Nonostante in Sardegna non si siano ancora verificati casi di contagio, dunque, le attività che prevedono un lavoro a stretto contatto col pubblico sono, come è ovvio, particolarmente sensibili riguardo alla questione.