Incremento dei casi di coronavirus a Pattada dove attualmente il numero dei contagiati ammonta a 38. Lo ha comunicato oggi sui social il sindaco Angelo Sini.

"Da alcuni giorni il sito della Regione Emergenza Coronavirus viene aggiornato con puntualità dall'Ats - scrive -. I dati trasmessi sono in linea con le informazioni in mio possesso. Attualmente in paese sono presenti nel database 38 casi di positività e segnalate 19 persone in quarantena".

"Per quanto riguarda l’andamento, negli ultimi giorni, si nota una sostanziale stasi, con il numero di positivi che si mantiene costante", spiega il primo cittadino. "Grazie alle notizie presenti - conclude -, sarà più semplice tenervi aggiornati con valori attinenti alla realtà del paese".