Tre nuovi casi di coronavirus a Oschiri, sono tutti sintomatici e ricoverati in ospedale. La notizia è arrivata in questi minuti dal primo cittadino, Pietro Sircana, tramite un comunicato sul suo profilo Facebook.

"Sono stato informato dal medico di Igiene pubblica, pur in assenza di formale comunicazione dall'Ats, dell’accertata positività di 3 nostri concittadini al coronavirus - si legge nella nota -. Si tratta, in tutti e tre i casi, di persone sintomatiche attualmente ricoverate presso gli ospedali di Nuoro e Sassari".

"Sono stati verificati da parte delle strutture preposte i contatti avuti dalle persone interessate e si sta procedendo ad informarli e, nei casi ritenuti necessari, a disporne la quarantena obbligatoria - spiega il sindaco -. Il Centro operativo comunale ha dato le opportune disposizioni per l'assistenza delle persone interessate dalla quarantena".

Poi il rinnovo degli auguri di pronta guarigione, "a nome mio e di tutta la comunità oschirese". "Il Coc ha inoltre ritenuto opportuno chiedere al sindaco l’adozione di una apposita ordinanza formale per evitare le visite presso la struttura della Casa per anziani", riferisce Sircana.

"Appare ancora una volta doveroso invitare tutti gli oschiresi ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni governative, da tutti ben conosciute, per evitare quanto più possibile il diffondersi della pandemia - conclude -. Si chiede, soprattutto nel breve periodo, di comportarsi, ciascuno di noi, come potenziale portatore del virus e, pertanto, di porre in essere comportamenti rispettosi delle suddette disposizioni".