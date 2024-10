Sono otto i cittadini di Oschiri positivi al Covid-19. Il nuovo sindaco Roberto Carta ne ha dato notizia con un comunicato diffuso sui social.

"Informalmente sappiamo di altrettanti casi - spiega Carta - che potrebbero essere resi ufficiali, quindi comunicati al Comune, entro dieci o quindici giorni. Inoltre, i giovani e i meno in giovani in attesa di esito da tampone sono in numero importante e potrebbero esserci ulteriori sviluppi e aggravamenti della situazione".

Il sindaco ha deciso di chiudere al pubblico di alcuni uffici comunali per tutelare dipendenti e popolazione. "La prossima settimana i dipendenti del Comune si sottoporranno agli esami di rito".

"L'Ats, purtroppo, comunica con forte ritardo esiti dei tamponi e i nominativi dei soggetti in quarantena obbligatoria. Per capirci stiamo parlando di 10/15 giorni di ritardo. Suggerisco a tutti di prendere le massime precauzioni. In questo momento la difesa della salute di ciascuno di noi è la difesa della salute pubblica. Ma è anche la difesa e il rispetto del lavoro di ciascuno di noi. Di coloro che hanno un'attività di impresa o sono dei professionisti e di coloro che sono lavoratori dipendenti".