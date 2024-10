Sarà la nuova Pediatria dell'ospedale San Francesco di Nuoro il primo reparto per l'emergenza Covid 19 allestito in Sardegna.

Lo fa sapere il consigliere regionale di FI Giuseppe Talanas, presidente della Quarta commissione (Governo del territorio e Infrastrutture). La struttura è stata realizzata dal Polo sanitario della Sardegna centrale nell'ambito del project financing di Nuoro e opererà col supporto degli pneumologi dell'ospedale 'Cesare Zonchello'.

"Saranno disponibili 42 posti letto, cui si aggiungeranno altri 5 ricavati nel reparto di malattie infettive", precisa Talanas. "Le degenze sono cosi' ripartite: 8 in terapia intensiva, 12 in semi-intensiva, 20 di degenza senza assistenza respiratorie e 2 posti per le dialisi Covid. Il reparto e' praticamente blindato e per questo gode di ingressi e uscite separate dal resto dell'ospedale".

Quindi, ancora una volta, a costo di sembrare ripetitivo, esprimo la massima gratitudine, solidarietà e vicinanza a tutto il personale medico, paramedico, ausiliario, vigilanti, portieri e a tutti gli operatori della direzione sanitaria, oltre a tutti i distretti sanitari, che in questi intensi giorni si stanno adoperando in modo straordinario.

Un abbraccio e un saluto particolare lo invio al mio caro cugino e omonimo, Giuseppe Talanas, cardiologo presso il SS Annunziata di Sassari, anche lui in prima linea H24 per combattere e sconfiggere questo micidiale nemico, ma che tutti insieme sconfiggeremo”.