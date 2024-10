A Nule due nuovi casi di positività si vanno ad aggiungere ai dieci precedentemente annunciati.

"Sempre per le vie brevi e direttamente dagli interessati sono stato avvisato di un ulteriore aumento delle positività all'interno della nostra comunità - ha comunicato su Facebook il sindaco Antonio Giuseppe Mellino -. La situazione aggiornata è la seguente: positivi al Covid-19 n.12; negativi al Covid-19 n. 6".

"Tutte le persone positive ed in attesa di esito sono in isolamento. Potrebbero esserci asintomatici - ha concluso -, pertanto rinnovo l'invito agli appartenenti alle categorie maggiormente a contatto con il pubblico a contattare l'Avis di Nule per sottoporsi al test sierologico".