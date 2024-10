Primo contagio da coronavirus a Mores. A renderlo noto il sindaco Giuseppe Ibba, tramite un comunicato sul suo profilo Facebook, dove preannuncia un'imminente ordinanza per limitare la diffusione del virus fra i cittadini.

"Cari concittadini purtroppo vi devo dare una notizia non bella: in paese è stato riscontrato un caso di positività al Covid19. Per ora nessuna complicazione per la persona alla quale auguro una pronta guarigione - spiega il primo cittadino -. Sono stati attivati tutti i protocolli del caso".

"Naturalmente devo mantenere la massima riservatezza a tutela della privacy e così chiedo a voi tutti. Domani sarà predisposta una nuova ordinanza che detterà nuove regole comportamentali, che purtroppo in questi giorni da molti sono state disattese - annuncia Ibba -. È compito di tutti noi, ma in particolare del sindaco, tutelare la salute della comunità".