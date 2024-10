Ci sono altri tre casi di positività al Covid 19 a Macomer, dove il bilancio delle persone contagiate dal virus sale a 8.

E' stato il sindaco Antonio Onorato Succu a comunicare l'esito degli ultimi tamponi. "Le persone positive e i loro contatti - sottolinea il primo cittadino - sono stati prontamente posti in quarantena obbligatoria dall'Ufficio di Igiene Pubblica che sta procedendo a ricostruire l'eventuale catena di contagio. Sono state inoltre poste in quarantena obbligatoria ulteriori 35 persone entrate in contatto con i positivi."

A Macomer è gia in vigore l'ordinanza che impone l'obbligo di mascherina h24 anche all'aperto, ora potrebbero arrivare nuove strette. "Stiamo monitorando l'evoluzione della situazione riservandoci l'adozione di nuovi provvedimenti restrittivi volti al contenimento del contagio - annuncia il sindaco - E' necessario sottolineare che risultano coinvolti nella catena di contagio diversi giovani e giovanissimi e pertanto si rende necessario aumentare ulteriormente il livello di attenzione e di vigilanza da parte delle famiglie sui minori, nonché quello di sensibilizzazione da parte di tutta la comunità, anche in vista dell'imminente riapertura delle scuole".