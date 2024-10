A Girasole riapre il cimitero ma ci si potrà recare solo su prenotazione. Il Comune ha messo a disposizione due numeri di telefono per poter fissare la visita nel campo santo e portare fiori e lumicini ai defunti. Il sindaco Gianluca Congiu su Facebook ha scritto: “Siamo vicini alle famiglie e a chi in queste ore ci sta chiedendo in maniera legittima di far visita ai propri cari defunti abbiamo deciso di mettere a disposizione dei numeri telefonici”.

Gli interessati potranno prenotare chiamando allo 0782/222190 o 329/5396407, dalle 9 alle 10:30, dal lunedì al venerdì. La prenotazione vale per il singolo cittadino più un eventuale accompagnatore, che dovrà comunque attendere all’esterno del cimitero.

Al momento sono consentite le visite ai defunti il martedì e il giovedì, dalle ore 11:00 alle ore 13:30 (termine orario previsto per l’ultimo ingresso giornaliero). I visitatori potranno trattenersi all’interno del cimitero per non più di 10 minuti e dovranno comunque essere dotati dei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine).