Restano due i casi di positività al Coronavirus a Banari. Sono, infatti, risultati negativi gli ultimi tamponi effettuati alle persone venute a contatto con il secondo caso.

La notizia viene data dal Sindaco Antonio Carboni che, però, denuncia: Mi sono stati segnalati in questi ultimi giorni dagli Addetti alla Vigilanza nelle strade alcuni casi di persone che ripetutamente escono di casa per motivi non urgenti. Ho dato indicazioni in questi casi di richiedere autodichiarazione e nel caso se ne fosse sprovvisti di farla compilare a chi di dovere. Dopo di che le documentazioni saranno inoltrate ai Carabinieri che provvederanno a valutare la veridicità delle dichiarazioni fornite. Spero che tutti capiscano che non è un gioco a nascondino , ma un gioco contro la salute e la vita delle persone".